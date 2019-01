Palmeiras bate o Botafogo-SP e obtém a primeira no Campeonato Paulista

(Foto: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO)









O Palmeiras conseguiu a primeira vitória no Campeonato Paulista de 2019. Com oito alterações em relação ao time que empatou com o RB Brasil na estreia (apenas Dudu, Scarpa e Thiago Santos foram mantidos como titulares), o Verdão venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, na arena. Deyverson, aos 20 minutos do primeiro tempo, fez o único gol da partida. Bruno Henrique ainda perdeu um pênalti na etapa final.





Com a vitória, o Palmeiras sobe para quatro pontos na liderança do Grupo B. Novorizontino (recebe o São Paulo nesta quinta) e Guarani estão logo abaixo, com três. O São Bento é o lanterna, com um. O Botafogo permanece com um ponto no Grupo D.





Logo no primeiro minuto, Dudu pediu pênalti de Lucas Mendes, mas o árbitro ignorou. O Palmeiras continuou em cima, esboçou uma pressão concentrando o jogo pelos lados do campo e quase marcou com Edu Dracena, de cabeça. Pouco depois, Deyverson foi travado na área no momento de finalizar. Do outro lado, Dracena salvou o Palmeiras ao bloquear um chute de Leonan dentro da área. O Verdão ficou em vantagem aos 20 minutos. O goleiro Rodrigo Viana não segurou a forte cobrança de falta de Bruno Henrique. Deyverson pegou o rebote e abriu o placar. Depois de reclamar de um pênalti de Dracena em Pimentinha, o Pantera só assustou em falta de Pará que Fernando Prass pegou. Deyverson quase fez o segundo em novo rebote na área, mas a bola passou à esquerda.





Na volta do intervalo, Felipão promoveu a estreia de Carlos Eduardo no lugar de Dudu. O Palmeiras, porém, não teve o ritmo da primeira parte do jogo, irritando o técnico no banco de reservas. E o Botafogo quase empatou, aos 27. Willian Oliveira cabeceou forte para ótima defesa de Prass. A equipe de Ribeirão Preto reclamou de um pênalti (não marcado) de Lucas Lima em Leonan. Deyverson poderia ter decidido o jogo pouco depois, aos 32, mas tentou driblar o goleiro e foi desarmado. Aos 36, o árbitro marcou pênalti de Plínio em Carlos Eduardo. Bruno Henrique bateu e parou no goleiro Rodrigo Viana.





Dudu atingiu nesta quarta-feira a marca de 100 partidas pelo Palmeiras na arena. Contratado em 2015, o atacante acumula 72 vitórias, 27 gols marcados (é o maior artilheiro desde a reinauguração do estádio) e 26 assistências. Ele renovou contrato recentemente com o Verdão e agora tem vínculo até o fim de 2023.





O dia também foi especial para o principal reforço do Palmeiras. O jogador entrou no gramado da arena durante o intervalo da partida para saudar a torcida. Em seguida, ele vestiu a camisa de uma organizada e tirou fotos com torcedores nas arquibancadas. Em recuperação de uma cirurgia no joelho direito, o meia-atacante deve estar à disposição de Felipão no fim de fevereiro.





Globo Esporte