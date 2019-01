Palmeiras vai pagar passagens aéreas da volta do Galvez ao Acre após eliminação na Copinha

(Foto: Arquivo Pessoal)









O Palmeiras decidiu pagar as passagens aéreas de volta ao Acre para o Galvez, time que o Verdão eliminou da Copinha neste domingo com uma vitória por 3 a 0. A diretoria se sensibilizou com a história do time acreano.





O Galvez também ganhará chuteiras e bolas oferecidas pelo Palmeiras. A delegação ainda conhecerá a arena do Palmeiras, na passagem por São Paulo, nesta segunda-feira.





Depois da partida deste domingo, Oziel Moreira, técnico do Galvez, desabafou em entrevista ao SporTV e relatou o problema enfrentado pela delegação.





- A gente não tem passagem para voltar, queria pedir desculpas para o povo do Acre por não conseguir levar o time para a quarta fase - disse o treinador, que já fez história em classificar a equipe acreana para a terceira fase da competição.





As passagens de volta tinham sido compradas supondo que o time seria eliminado na fase de grupos. O clube só conseguiu o reembolso de 30% do valor pago, segundo o treinador.





O Galvez se transformou em uma das surpresas da atual edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na primeira fase, o time avançou em segundo lugar do Grupo 13 com os mesmos seis pontos do Palmeiras (duas vitórias e uma derrota). Na segunda fase, eliminou a Desportiva Ferroviária-ES, mas reencontrou o Verdão na sequência e acabou eliminado.





Globo Esporte