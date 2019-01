Pogba alfineta Mourinho após nova vitória do United: "Neste momento, tenho prazer em jogar"

(Foto: Getty Images)









Desde que José Mourinho saiu do comando do Manchester United, a equipe venceu os cinco jogos que disputou no Campeonato Inglês - inclusive o Tottenham por 1 a 0, em pleno Wembley, no último domingo. Além dos resultados, o retrono das boas atuações - coletivas e individuais - é perceptível. Caso de Paul Pogba, com quem o treinador português não tinha bom relacionamento.





O volante, que amargou alguns jogos na reserva com Mourinho, voltou a brilhar sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer. Desde a sua chegada, Pogba já marcou quatro gols e deu cinco assistências - a última inclusive diante dos Spurs (para o gol de Rashford). Após a partida, o francês falou sobre a volta de seu bom futebol - e, claro, aproveitou para alfinetar o ex-técnico.





- Neste momento, tenho prazer em jogar, algo que era bastante difícil com o sistema e estilo de jogo a que estávamos habituados. Antes tinha de defender muito, não tinha a lucidez suficiente quando tinha a bola e essa não é a minha melhor característica. Gosto mais de jogar no ataque, pressionando. O Solskjaer me disse para jogar mais avançado e já conheço bem o Matic, que me protege e me dá liberdade - disse em entrevista à Sky Sports.





O Manchester United de Pogba volta a campo no próximo sábado, às 13h (de Brasília), para enfrentar o Brighton, no Old Trafford. Com os mesmos 41 pontos do que o Arsenal, mas com saldo de gol inferior, os Red Devils estão em sexto lugar na tabela de classificação. O Chelsea é o quarto colocado, com 47.





