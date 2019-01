Polícia britânica trabalha com quatro hipóteses para sumiço de avião de Emiliano Sala

(Foto: Reprodução Site Oficial)









A Polícia de Guernsey, responsável pela operação de buscas ao avião desaparecido de Emiliano Sala, trabalha com quatro hipóteses para o sumiço da aeronave. Poucas horas depois de retomar os trabalhos na manhã desta quarta-feira, as autoridades locais divulgaram no Twitter suas principais suposições para o caso:





Eles pousaram em outro lugar, mas não fizeram contato;





Eles desembarcaram na água e resgatados por um navio que passava, mas não fizeram contato;





Eles pousaram na água e subiram no bote que sabemos que estava a bordo;





O avião quebrou em contato com a água, deixando-os no mar.





Contratação mais cara da história do Cardiff, Emiliano Sala embarcou na noite da última segunda-feira de Nantes rumo à cidade do novo clube, mas não chegou. O avião que transportava o jogador e o piloto perdeu contato com o tráfego aéreo quando sobrevoava o Canal da Mancha por volta de 20h (horário local; 17h no horário de Brasília) e desapareceu. Desde então, a Polícia de Guernsey está liderando as operações de busca à aeronave.





Globo Esporte