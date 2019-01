Ponto de Opinião: A “corrida maluca” pelo melhor elenco de 2019

A nova temporada do futebol brasileiro nem começou e os clubes estão a todo vapor para remodelar seus elencos. Algumas “decepções” ficaram nítidas no ano passado e algumas mudanças administrativas ocorreram para “sacudir” os jogadores e a torcida.





Um grande exemplo disso é a rixa entre Flamengo e Cruzeiro por Arrascaeta. De um lado a “decepção” do rubro-negro de não alcançar nada expressivo na temporada passada, enquanto o Celeste levou a Copa do Brasil e a vaga para a Libertadores de 2019. Pelo caminhar das notícias, a Fifa deverá ser acionada para resolver esta história, que mistura aliciamento com sedução por valores. Nada de muito diferente de nossa realidade burocrática e financeira.





Quem também está mudando é o Corinthians. A desastrosa temporada de 2018 derrubou Alessandro, que agora sai para a entrada de Emerson Sheik. Aparentemente, o clube está investindo em bons nomes e de quem realmente tem faro de gol. Vamos acompanhar isso no estadual.





O São Paulo também apostou em trocas e movimentou o mercado de atletas. Boa parte do elenco foi modificado. É nítido como as equipes consideradas “potências” na temporada anterior decepcionaram e precisaram correr atrás do prejuízo. Apenas o Palmeiras se manteve no auge, mas também mudou algumas peças.





A temporada 2019 promete mais disputas, um Campeonato Brasileiro equilibrado, o Palmeiras como o alvo a ser derrubado e uma incógnita na Libertadores. Pelo tanto de investimento nos últimos anos, não está na hora de um brasileiro vencer novamente a competição continental? Será que este ano? Veremos.