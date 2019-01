Ponto de Opinião: Indecisão de promotores pode deixar Santa Cruz interditado

O Estádio Santa Cruz entrou em uma verdadeira “disputa” e “indecisão” dos promotores de Justiça em Ribeirão Preto (SP). Passando por reformas para a criação de uma arena multiuso, o Santão foi liberado por um dos promotores da cidade para receber os jogos do Paulistão, mas que respeitasse normas de segurança e isolasse a área em reforma.





No entanto, na última semana, um outro promotor pediu a interdição imediata do estádio que, segundo ele, traz riscos para os torcedores. Além disso, o promotor em questão Paulo Teotônio quer inserir a torcida única nos dois estádios da cidade em jogos contra Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, além dos clássicos regionais como Batatais, Barretos e Inter de Bebedouro, entre outros.





Por outro lado, o que o promotor alega para aplicar a torcida única nem de longe é a realidade do futebol ribeirão-pretano. 2018 foi um ano tranquilo em relação a confusões dentro e fora de campo e 2019 começou sem nenhuma briga registrada. Foi alegado pelo promotor que duas crianças ficaram feridas este ano em brigas de torcidas, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado desta natureza na cidade. Gostaria de entender de onde o promotor tirou essas informações.





Em suma, parece que o futebol em Ribeirão está sendo “blindado” por pessoas que desconhecem a realidade do município. Enquanto a cidade passa um caos no transporte, infraestrutura e saúde, os promotores se preocupam com o futebol que segue muito bem. Têm coisas que não dá para acreditar.