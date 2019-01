Ponto de Opinião: Temporada do Comercial pode ser arruinada por “comando saturado”

(Foto: Nicholas Araujo)

A demissão do técnico Ricardo Costa pegou todos de surpresa na torcida do Comercial-SP. O treinador comandou a equipe na derrota para o Noroeste por 1 a 0 e nem teve tempo de continuar o trabalho, tal foi a rapidez de seu desligamento do clube.





O treinador disse em entrevista que tal atitude foi “covardia” da diretoria e que “tem muita gente que manda” na equipe. Costa também comentou que há um “racha” no clube. Há um fato não confirmado de que comissão técnica e diretoria não estavam se entendendo e a apresentação do time em campo no fim de semana foi reprovada pela alta cúpula.





Neste caso, há dois lados de uma mesma situação: quem tem amor pelo clube, quer vê-lo em níveis de elite e há também quem comanda apenas pelo poder, dinheiro e ganância. É só ver casos de clubes de maior expressão e das polêmicas envolvendo eleições presidenciais das agremiações.





No Comercial não é diferente. Há muitos que pegam para si a responsabilidade de ter conquistado o acesso do clube em 2018 e se sentem “presidente”, querendo mandar e desmandar. Os atritos não serão inevitáveis, mas eles precisam ser os menores possíveis.





A demissão coloca boa parte do programado para clube por água abaixo. É hora de colocar a mão na consciência e pensar no bem do clube. É isso ou o clube vai lutar mais uma vez contra o rebaixamento. E isso é inadmissível e um momento de restruturação. É preciso mais amor a camisa.