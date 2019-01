Por Militão, Seleção inclui Porto em viagem de observações para a Copa América

(Foto: Getty Images)









A comissão técnica da seleção brasileira vai à Europa na próxima semana, e o bom momento do Porto, especialmente de Éder Militão, acertado com o Real Madrid para a próxima temporada, incluiu a cidade portuguesa na seleta rota de destinos.





Tite e companhia não estão mais em busca de novidades nessa etapa do trabalho. A intenção é refinar informações sobre jogadores que foram convocados nos seis últimos amistosos de 2018, depois da Copa do Mundo, e estão nos planos para disputar a Copa América, em junho.





Antes, o Brasil disputará dois amistosos em março. Apenas um já está confirmado, contra a República Tcheca, em Praga, no dia 26.





Tite busca zagueiros mais jovens para, especialmente no segundo semestre, aprofundar a reformulação no setor que tem hoje Marquinhos como pilar, mas ainda se vê amarrado aos experientes Miranda e Thiago Silva, ambos de 34 anos.





Militão, de 21, é o favorito do momento, mesmo tendo atuado algumas partidas recentes na lateral direita da equipe portuguesa. Ele foi convocado em duas das três listas de Tite pós-Copa da Rússia.





Além de Militão, o Porto também tem o zagueiro Felipe e o lateral-esquerdo Alex Telles. A lateral esquerda costumava ter três candidatos bastante consolidados, mas Marcelo tem ficado no banco do Real Madrid e ainda não jogou pela Seleção depois da Copa da Rússia, enquanto Filipe Luís desfalca o Atlético de Madrid desde antes do Natal por causa de uma lesão muscular.





Apenas Alex Sandro, da Juventus, tem atuado com frequência atualmente.





A comissão técnica da Seleção também verá de perto os goleiros Alisson e Ederson, os laterais Daniel Alves, Danilo e Fabinho, os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, os meio-campistas Arthur e Philippe Coutinho, e os atacantes Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison.





Neymar, obviamente, também estaria na lista de acompanhamento, mas sofreu nova lesão no pé direito operado em março do ano passado e o PSG não descarta a necessidade de outra cirurgia.





Veja a agenda da Seleção na próxima semana:





Tite e Edu Gaspar estarão em:





27/1: PSG x Rennes

Quem joga: Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva





30/1: Liverpool x Leicester

Quem joga: Alisson, Fabinho e Firmino





2/2: Barcelona x Valencia

Quem joga: Arthur e Coutinho





Cleber Xavier e Fernando Lázaro estarão em:





30/1: Porto x Belenenses

Quem joga: Alex Telles, Felipe e Militão





2/2: Everton x Wolverhampton

Quem joga: Richarlison





3/2: Manchester City x Arsenal

Quem joga: Danilo, Ederson, Fernandinho e Gabriel Jesus





4x2: West Ham x Liverpool

Quem joga: Alisson, Fabinho e Firmino





