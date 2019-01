Primeiro teste de 2019 e estreia de Sampaoli: o que vale para o Santos o amistoso contra o Corinthians

(Foto: Ivan Storti/Santos FC)









O amistoso entre Corinthians e Santos, em Itaquera, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), marcará a estreia do técnico Jorge Sampaoli no comando do Peixe. Ainda sem reforços na equipe – o venezuelano Soteldo foi contratado no sábado à tarde –, o argentino terá seu primeiro desafio justamente contra um dos maiores rivais.





Após dez dias de treinos intensos, com apenas uma folga desde que se reapresentou, o Santos entrará em campo com o dever de mostrar que, com apenas uma novidade no elenco, pode ser um time competitivo em 2019.





O clássico, apesar de ser um amistoso, também servirá para Sampaoli colocar em prática tudo o que foi passado em seus primeiros dias no comando do Santos. Durante a última semana, o argentino fechou todos os treinos à imprensa e comandou atividades táticas no CT Rei Pelé.





A ideia é rodar o elenco e testar o máximo de atletas possível. A tendência é que jogue uma equipe em cada tempo do amistoso.





Além da parte técnica, Sampaoli também fez questão de trabalhar o condicionamento físico dos atletas na primeira semana de treinos. Uma das atividades foi o "Yo-Yo Test". Nele, os atletas têm de correr uma distância de 20 metros e voltar. Quando o atleta cansa, ele pode parar. O teste serve para medir a resistência aeróbia dos jogadores.





Ao contrário do Corinthians, que realizou um jogo-treino na última quinta-feira, contra o Nacional, em São Paulo (e perdeu por 1 a 0), o Santos não teve nenhuma partida nesta pré-temporada. O clássico será o único teste antes da estreia do Peixe no Campeonato Paulista, no próximo sábado, às 17h, contra a Ferroviária, na Vila Belmiro.









Uma possível escalação do Santos para o clássico deste domingo é o seguinte: Vanderlei; Victor Ferraz; Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Orinho; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Derlis González, Felippe Cardoso e Bruno Henrique.





