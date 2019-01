Que jogo é este? Roger Federer enfrenta Serena Williams e vence pela Copa Hopman

(Foto: Paul Kane/Getty Images)









A Copa Hopman, em Perth, na Austrália, proporcionou um encontro de peso e inusitado nesta terça-feira. O torneio exibição de duplas mistas teve o confronto de dois grandes ícones da história do tênis, porém de gêneros distintos. Representando o time da Suíça, Roger Federer, dupla de Belinda Bencic, enfrentou Serena Williams, atleta da equipe norte-americana ao lado de Frances Tiafoe. Melhor para o ex-número um do mundo, que venceu por 2 sets a 0, parciais 4/2 e 4/3 (3). A Copa Hopman serve de preparação para o Aberto da Austrália, marcado para o dia 14 de janeiro.





O confronto entre as estrelas foi um prato cheio para os amantes do tênis. Afinal, não é todo dia que se vê Roger Federer respondendo um saque de Serena Williams. No primeiro set disputado em quatro games, Frances Tiafoe não conseguiu confirmar o serviço, deixando o time norte-americano em desvantagem na primeira parcial: 2/4. O segundo set foi mais disputado, porém com nova superioridade de Federer quando as disputas se detinham aos homens. Serena, com dores no ombro direito, também não conseguiu fazer a diferença. Ela, porém, confirmou todos os seus serviços. Com decisão no tie-break, melhor para Federer e Bencic mais uma vez.





Invicto





Disputada em três jogos, a Copa Hopman é composta por um confronto simples feminino, um confronto simples masculino e um misto. Pois nos duelos simples, Roger Federer está invicto. No primeiro torneio da temporada 2019, ele ainda não perdeu. Após atropelar o time britânico na estreia, desta vez Roger Federer não teve tanta facilidade, pelo menos no primeiro set, quando venceu por 6/4 Frances Tiafoe. Já a segunda parcial foi de grande superioridade. Com 6/1, ele fechou o jogo em 2 sets a 0.





Serena carregando o time





Serena Williams tem feito a diferença para o time norte-americano até agora. No confronto contra os gregos, bem como no confronto contra os suíços, foi ela quem venceu os jogos pela equipe. Com Frances Tiafoe ainda sem vitórias simples no torneio, Serena levou os duelos para serem decididos nas duplas mistas. Nesta terça-feira, ela venceu Belinda Bencic por 2 sets a 1, parciais 4/6, 6/4 e 6/3.





Confira abaixo as duplas que participam da Copa Hopman.





Grupo A

Alemanha

Alexander Zverev

Angelique Kerber





Austrália

Matt Ebden

Ashleigh Barty





Espanha

David Ferrer

Garbine Muguruza





França

Lucas Pouille

Alize Cornet





Grupo B

Estados Unidos

Frances Tiafoe

Serena Williams





Grã-Bretanha

Cameron Norrie

Belinda Bencic





Grécia

Stefanos Tsitsipas

Maria Sakkari





Suíça

Roger Federer

Belinda Bencic





Globo Esporte