Ramsey chega a acordo com a Juventus e deixará o Arsenal de graça após 10 anos, diz jornal

Aaron Ramsey será jogador da Juventus a partir da próxima temporada. A informação foi publicada pelo jornal inglês “The Guardian”, que garantiu a existência de um acordo entre o meio-campista do Arsenal e a Velha Senhora para a assinatura de um contrato de cinco anos.





Sendo assim, o galês de 28 anos deixará os Gunners após 10 anos de graça no meio do ano. Ele poderia assinar um pré-contrato desde janeiro, uma vez que seu vínculo se encerra no fim de junho.





Segundo a publicação, Ramsey receberá o segundo maior salário da Juventus, cerca de 140 mil libras por semana (7,2 milhões de libras anuais, ou R$ 33,8 milhões na cotação atual). Obviamente, ele estaria atrás apenas da grande estrela Cristiano Ronaldo, que ganha € 30 milhões anuais (R$ 127,5 milhões).





A contratação de Ramsey segue os passos da filosofia do clube em aproveitar as oportunidades do mercado. Nesta década, a Juventus já fez diversas contratações no mesmo modelo – assinando pré-contrato a seis meses do fim do vínculo. A lista tem, inclusive, alguns nomes consagrados.





Ramsey seguirá defendendo o Arsenal na temporada em busca dos títulos da Copa da Inglaterra e Liga Europa. Até o momento, ele disputou 354 jogos e marcou 61 gols com a camisa dos Gunners.





