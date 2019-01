Real Madrid avalia multa após Bale ser flagrado deixando estádio no decorrer da partida

O Real Madrid avalia a aplicação de uma multa a Gareth Bale. O motivo: o galês foi flagrado abandonando o Estádio Bernabéu no segundo tempo da partida contra a Real Sociedad, no último domingo - o time merengue perdeu por 2 a 0 e caiu para a quinta colocação no Campeonato Espanhol. As informações são do jornal "El Confidencial".





Segundo a notícia, há o consenso de que o jogador precisa ser punido, e a multa em dinheiro é a possibilidade mais provável. Bale não foi a campo porque se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, mas as regras internam do clube dizem que mesmo os atletas não relacionados devem ficar até o final das partidas em nome do espírito coletivo.





O atacante foi flagrado pelas câmeras do programa "El Chiringuito" abandonando o estádio aos 33 minutos do segundo tempo da partida contra a Real Sociedad. No momento, o Real Madrid perdia por 1 a 0. Segundo o diário, a atitude do jogador gerou um desconforto entre os jogadores e principalmente entre membros da diretoria.





O técnico Santiago Solari, quando questionado sobre o episódio, respondeu brevemente:





- São coisas que resolvemos internamente.





Globo Esporte