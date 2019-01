Russo dá trabalho, mas Djokovic vence e encara Nishikori nas quartas do Aberto da Austrália

Assim como na rodada anterior, quando enfrentou Denis Shapovalov, Novak Djokovic não teve vida fácil contra um tenista da nova geração. Dessa vez, diante do russo Daniil Medvedev (19º do ranking), de 22 anos, o atual número 1 do mundo cedeu um set, chegou a se irritar com a própria atuação, levou um tombo forte em quadra, mas nada disso o tirou do caminho da vitória por 3 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5), 6/2 e 6/3, em 3h15 de jogo.





Nas quartas de final, Djokovic encara o japonês Kei Nishikori, que mais cedo eliminou Pablo Carreño Busta em jogo emocionante e marcado por polêmica no final. Em 17 confrontos entre eles, o sérvio levou a melhor em 15 oportunidades, sendo as duas últimas em Wimbledon e no US Open de 2018, torneios em que terminou com os títulos das competições.





Durante a partida, Djokovic chegou a dar um susto no público ao levar um tombo forte no terceiro set, torcendo o joelho. Porém, logo o sérvio se levantou e continou jogando normalmente. Naquele mesmo game, ele salvou um triplo break point e depois embalou para vencer o set em 6/2.





O jogo





Com um ritmo diferente do que boa parte dos jogos neste Aberto da Austrália, o confronto entre Djokovic e Medvedev mais parecia estar sendo disputado no saibro. Os dois jogadores atuaram no fundo da quadra e com longas trocas de bola. O sérvio tinha paciência e chegava bem nos lances mais aprofundados do russo, esperando por um erro do rival. Foi assim que chegou à primeira quebra do jogo, no sexto game. Djokovic sacou em 5/3, mas acabou surpreendido e levou o break de volta de Medvedev. Mas, não demorou e logo na sequência ele anotou mais uma quebra para fazer 6/4.





Logo no início do segundo set, Medvedev já precisou salvar cinco break points, mas se manteve firme, sem perder o controle das ações. Os dois tenistas trocaram uma quebra para cada lado e o russo ganhou confiança, passando a incomodar mais Djokovic nas devoluções. Apesar de aparentar cansaço, o garoto sustentou bem até o tie-break e abriu 6-2. O número 1 do mundo reagiu, encostou no placar, mas com um erro na rede acabou cedendo o set, em 7-5 para o rival.





Djokovic ainda assustou no início do terceiro set e salvou três break points em seu saque no 1/2. A partir daí, deslanchou, fez cinco games na sequência e venceu o set com facilidade em 6/2. Já confortável em quadra e com Medvedev aparentemente desgastado, o sérvio apenas controlou a liderança no placar, conseguiu duas quebras no quarto set e fechou o jogo em 6/3.





