Sainz diz que Hulkenberg venceria corridas se estivesse em uma das três principais equipes da F1

(Foto: Getty Images)









Nico Hulkenberg foi o grande vencedor da Fórmula 1 "B" em 2018, terminando o campeonato na sétima colocação, atrás apenas dos seis pilotos de Mercedes, Ferrari e RBR. Entretanto, o alemão detém o recorde do maior número de GPs (156) sem conseguir um único pódio na categoria. Carlos Sainz Jr, companheiro de Hulk entre o final de 2017 e todo o ano de 2018, afirma que se corresse por uma das três equipes grandes, Nico já teria até vencido corridas na F1.





- No ano em que vim para a Renault, Nico já estava tendo um ano muito forte. Eu o vi performando no nível mais alto que vi qualquer um no meio do grid performar por anos. Para mim, ele é um daqueles caras que você dá a ele uma Mercedes, Ferrari ou RBR, ele ganha corridas imediatamente. Mas infelizmente vocês não são capazes de ver, não conseguem calcular, já que a Fórmula 1 funciona assim - disse ao "Autosport".





De saída para a McLaren, onde fará dupla com o novato Lando Norris, Sainz afirma que levará muito do que aprendeu com Hulkenberg para sua nova experiência no time de Woking. Segundo o espanhol, o ex-companheiro de Renault é um dos melhores pilotos do grid.





- Nico é um daqueles caras dos quais aprendi muito e vou para a McLaren com essa experiência, tendo compartilhado um time com um dos pilotos mais talentosos do grid agora.





Ao final da temporada de 2018, Sainz terminou o campeonato com 16 pontos a menos que Hulkenberg. O espanhol venceu a "F1 B" apenas em uma oportunidade, enquanto o alemão foi o "melhor do resto" seis vezes. Para Carlos, porém, os pontos não refletem o desempenho que ele teve em seus melhores finais de semana no ano.





- Não estou totalmente feliz (com) a quantidade de pontos que conquistei nos meus bons fins de semana. A quantidade de pontos que somei no final da temporada não é a quantia que eu acho que merecia ou a quantia que desejava - concluiu.





Globo Esporte