Sampaoli diz que Santos foi inteligente contra o São Paulo, mas quer time correndo menos

O Santos dominou o São Paulo por todo o clássico deste domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Paulista, e venceu por 2 a 0. O técnico Jorge Sampaoli elogiou a atuação da equipe, mas identificou algo a corrigir: quer ver o time correndo menos.





O treinador quer que a equipe mantenha a bola por mais tempo ainda – no jogo contra o São Paulo, terminou com 53% de posse. Assim, na visão de Sampaoli, o Santos terá mais facilidade para se defender:





– Estou convencido de que quando a equipe jogar melhor, correrá menos. Estamos buscando que equipe se defenda mais com a bola do que sem. E estamos encaminhando isso – afirmou o técnico argentino após o clássico.





– Vamos equilibrar isso até que a equipe busque um controle de jogo maior. Que o domínio esteja vinculado com a defesa com a bola – completou.





Ele gostou do desempenho no Pacaembu:





– Jogamos uma partida muito inteligente, contra um rival que tem uma grande quantidade de jogadores valiosos. Propomos desde o começo, com a busca dos espaços que nos davam, dois falsos centroavantes.





Com a vitória, o Santos e o único time com 100% de aproveitamento no Paulista, líder do Grupo A com nove pontos – a defesa ainda não foi vazada. Na próxima quinta-feira, o time enfrenta o Bragantino, em Bragança Paulista.





Veja o que mais Sampaoli disse após o jogo:





Sobre a chegada de mais jogadores





– Eu falo do lado desportivo e os dirigentes pelas contratações que prometeram. Tento melhorar o que tenho e usar o melhor que temos contra equipes tão valiosas como a de hoje. A mim resta falar do que posso fazer com o que eu tenho, não com o que eu não tenho.





Sobre Vanderlei





– Houve crescimento enorme de protagonismo com os pés, eles buscaram opção um a um até com o goleiro e ele resolveu. Vai continuar melhorando, resolveu com tranquilidade. Isso vai somar com o ótimo goleiro que ele já tem.





Calendário do futebol brasileiro





– Calendário está estabelecido, não posso me meter, depois temos que acomodar com o que jogamos aqui e altas temperaturas.





Derlis González





– Derlis tem muito valor, jogador de seleção paraguaia. Não estava cômodo, tinha outras prioridades na carreira, convencemos ele de jogar aqui, de poder estar na Copa América e útil nesse sistema. Agradeço por ele ter ficado.





Até onde o time pode chegar?





– Temos ponto de partida, mas não de chegada. Equipe vai se ver adiante, vitória obriga a seguir crescendo. Próximo jogo será ainda mais complicado. O meio impede de relaxar.





A vida em Santos





– Estou feliz onde estou, no clube que escolhi. Trato de ajudar a instituição, respeitar, que quem não tenha muito dinheiro junte para ver o Santos como hoje. Teremos momentos difíceis e seguiremos lutando. A verdade é que estou feliz onde estou





