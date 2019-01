Santos empata com o União Mogi e é eliminado da Copinha

O Santos não conseguiu a vitória que precisava para avançar na Copa São Paulo de Futebol Júnior e ficou no 0 a 0 com o União Mogi, em Mogi das Cruzes. Com um gol marcado na primeira fase, o União Mogi avança para a segunda com 5 pontos, atrás apenas do São Caetano, com 7.





Desde que foi bicampeão em 2013 e 2014, o Santos não consegue repetir as boas campanhas na competição. Veja o retrospecto abaixo:





O Santos bem que tentou, criou diversas oportunidades, mas não conseguiu passar da retranca montada pelo União Mogi. Com Warlei, goleiro do União, inspirado, o Peixe não conseguia evoluir na partida, criando as melhores chances em chutes de longa distância – veja no vídeo abaixo uma defesa de Warlei.





O União Mogi encara agora o Coritiba, no sábado, em Guarulhos. O horário ainda não foi definido pela Federação Paulista de Futebol.





Globo Esporte