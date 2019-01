Santos supera dilúvio e estreia com goleada na Copa São Paulo

O Santos superou um dilúvio para golear o Sergipe por 5 a 1 na noite desta sexta-feira, em Mogi das Cruzes, pela estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os gols foram marcados por Alexandre Tam, Tailson, Wesley Pinheiro, Felipe Torres e Mikael Doquinha. O de honra foi de Rhuan, contra.





A partida foi paralisada por cerca de 40 minutos no início do segundo tempo por conta do estado ruim do gramado depois de forte chuva. Cogitou-se o recomeço neste sábado, mas a arbitragem deixou a bola rolar. O Peixe dominou a maior parte do jogo e só levou susto após a pausa, quando o Sergipe diminuiu, antes do Alvinegro confirmar o resultado com o quarto gol.





Lucas Lourenço perdeu um pênalti na etapa final, mas foi destaque do Santos. Ele chegou a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter por causa da jogada do terceiro gol do Peixe (veja abaixo). Marcos Leonardo, grande promessa de apenas 15 anos, entrou nos minutos finais.





O Peixe volta a campo para enfrentar o São Caetano na próxima segunda-feira, às 20h. O Sergipe enfrentará o União Mogi no mesmo dia, só que às 17h45.





Gazeta Esportiva