São Paulo leva susto, mas vence o Vasco nos pênaltis e conquista o título da Copinha

(Foto: Bob Paulino)









O São Paulo é o campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Depois de estar vencendo por 2 a 0 até aos 29 minutos do segundo tempo, o Tricolor levou um susto ao sofrer o empate no tempo normal, mas venceu o Vasco nos pênaltis por 3 a 1, nesta sexta-feira à tarde, no Pacaembu. O goleiro Thiago Couto brilhou com duas cobranças defendidas. É o quarto título do clube na competição sub-20 mais tradicional do país.





Foi um grande jogo. O São Paulo chegou a estar com a mão na taça, com a torcida gritando “olé” logo depois que Antony fez o segundo gol – Gabriel Novaes abriu o placar na etapa inicial. Mas o Vasco estava vivo, perdeu três chances claras e ainda teve fôlego e muita determinação para evitar a derrota. Lucas Santos, em linda cobrança de falta, e Tiago Reis deixaram tudo igual novamente.





Globo Esporte