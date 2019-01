Semifinalista na Austrália defende mulheres treinando homens no tênis: "Tempos mudaram"

(Foto: DAVID GRAY / AFP)









Um trabalho de pouco tempo, mas que já mostra resultados efetivos. O ex-top 10 Lucas Pouille contratou Amelie Mauresmo, ex-número 1 do mundo e que tinha sido técnica de Andy Murray, para integrar a sua equipe. Em seu primeiro Grand Slam com a nova treinadora, embalou uma sequência de vitórias para alcançar o melhor resultado de sua carreira em torneios desse nível. Está na semifinal e terá um desafio ainda mais complicado contra Novak Djokovic, atual número 1 do mundo, na próxima sexta-feira.





Porém, o que mais tem chamado a atenção é justamente o fato de Pouille ter subido de nível desde a chegada da nova treinadora. Em 2018, o francês caiu muito de rendimento e despencou do 10º lugar para o 32º no ranking da ATP. Na coletiva de imprensa após a vitória sobre Raonic, o tenista foi perguntado se houve críticas pelo fato de ser treinado por uma mulher. Isso porque Andy Murray disse, à época que contratou Mauresmo, que recebeu diversas mensagens criticando sua decisão. Pouille negou e ainda saiu em defesa de que mais mulheres possam treinar homens no circuito.





- Acho que os tempos mudaram. Eu acho que ele (Murray) começou com isso, então é razão de ter recebido tantas mensagens. Uma vergonha que isso tenha acontecido. Homens treinam mulheres, então por que não o contrário? Eles não entenderam isso. Como disse várias vezes, isso não é sobre ser homem ou mulher, é sobre entender de tênis, sobre ter um bom estado da mente. Ela é uma campeã. É uma grande treinadora. Mas, não, para responder sua pergunta, não recebi nenhuma mensagem negativa - afirmou.





Andy Murray, aliás, encerrou seu trabalho com Mauresmo em 2016, quando vivia seu melhor momento no circuito e chegou a ser número 1 do mundo. Na ocasião, a treinadora pediu para se afastar pois tinha engravidado e precisava de mais tempo cuidar de seu filho. Agora, de volta à ativa, ela chegou a receber o convite para treinar a equipe da França na Copa Davis, mas preferiu trabalhar com Pouille.





O tenista francês não chegou a iniciar bem a temporada, tendo perdido seus confrontos na Copa Hopman, torneio amistoso de pré-temporada e no ATP de Sydney, quando foi eliminado na primeira rodada para o russo Andrey Rublev. Ainda assim, ele afirma que tirou boas lições daqueles jogos e já via o resultado do trabalho de Mauresmo em seu jogo surtindo efeito.





- Eu acho que joguei bem alguns jogos na Copa Hopman. Apesar de ter perdido três jogos, foi em um bom nível. Joguei contra o Zverev, Ferrer. Como disse, foram bons jogos. Nós continuamos a trabalhar duro. Chegando aqui a meta não era "vamos tentar a segunda semana" ou "as quartas de final". Foi degrau a degrau, tentando focar no meu jogo, o que precisava colocar em quadra, tentando fazer o que trabalhei tanto durante a pré-temporada.





Com o resultado na Austrália até aqui, Pouille já garante um salto no ranking da ATP. Atual 31º do mundo, ele ganha 14 posições com os 710 pontos somados por chegar à semifinal e vai aparecer em 17º na nova classificação da próxima segunda-feira. Caso avance à decisão, ele seria o 14º do mundo e voltaria ao top 10 em caso de título.





