Sergey Sirotkin fará teste com Mahindra na Fórmula E

O ex-piloto da Williams, Sergey Sirotkin, fará um teste para a equipe Mahindra na Fórmula E em Marraquexe este mês. Sirotkin disputou a temporada de 2018 com a Williams, mas seu patrocinador, a SMP Racing, e a equipe britânica não fizeram um novo acordo para continuar seu relacionamento para uma segunda temporada.





O piloto russo testou carros do DTM desde sua última aparição na Fórmula 1 em Abu Dhabi em novembro passado, e foi cotado para participar do programa de LMP1 da SMP no Mundial de Endurance. Mas a F-E também se tornou uma opção atraente para Sirotkin, que diz ter adquirido a experiência do carro de primeira geração da série de carros elétricos em 2016.





Ele terá um treino com a Mahindra para andar com o Gen2 no teste de estreantes no domingo, 13 de janeiro, um dia depois da corrida de Marraquexe.





"A Fórmula E é agora um dos campeonatos que mais se desenvolvem", disse Sirotkin. “A competição aqui está em nível muito alto. Mais fabricantes estão entrando no campeonato, já que estão confiantes de que os carros elétricos têm um forte potencial futuro”.





“Mais soluções técnicas aparecem nesses carros e eles estão progredindo rapidamente.





"Eu dirigi um carro de Fórmula E em 2016, mas agora a geração de carros mudou, será interessante experimentar a diferença."





Sirotkin será acompanhado no teste pelo piloto de desenvolvimento da Mahindra, Sam Dejonghe. Será o segundo dia oficial de testes de Dejonghe com a equipe.





O chefe da equipe Mahindra, Dilbagh Gill, disse: “estou muito feliz em anunciar que Sergey e Sam estarão testando em Marraquexe no teste de novato”s.





“Sergey demonstrou desde muito jovem que é extremamente talentoso e estamos muito felizes por ele estar disponível para contribuir para o nosso programa de testes da quinta temporada.”





"Tenho certeza de que o envolvimento dele será valioso, dada a experiência dele. Também estou muito feliz por poder fornecer a Sam a oportunidade de participar de um teste pela segunda vez.”





"Ele tem trabalhado muito duro com nossa equipe de engenharia por mais de um ano em nosso programa de desenvolvimento e é uma parte valiosa de nossa equipe."





