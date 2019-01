Sevilla e Amiens autorizam, e Ganso busca time para voltar a jogar no Brasil

Paulo Henrique Ganso está em tratativas para voltar ao futebol brasileiro. Após manifestar seu desejo, o meia de 29 anos recebeu sinal verde do Sevilla e do Amiens e foi autorizado a acertar com algum time do seu país. Há negociações em curso para um empréstimo até dezembro.





A questão, porém, não é simples. Primeiro pelo alto salário que ele recebe - clubes que estão em contato com o empresário de Ganso, Giuseppe Dioguardi, estudam engenharias para chegar a um denominador comum. E segundo porque quem se acertar com o jogador em seguida precisará de um acordo com o Sevilla. Os espanhóis estão menos duros do que outrora em relação à liberação do meia para voltar a atuar em seu país, mas pedem ao menos uma quantia em dinheiro.





Ganso tem contrato com o Sevilla até o meio de 2021 e está emprestado ao modesto Amiens, da França, até o meio de 2019. Após passar as últimas festividades no Brasil, foi liberado pelas diretorias dos dois clubes para seguir na terra natal enquanto define o futuro. As partes acordaram o prazo até o fim de janeiro. Se o meia não acertar com nenhum clube brasileiro nesse período, voltará ao Amiens em fevereiro para cumprir o restante do contrato de empréstimo.





A prioridade é retornar ao Brasil. Os mercados da China e do mundo árabe também são possibilidades, ainda que mais remotas.





No fim do ano passado, Ganso chegou a ter conversas adiantadas com o Santos - o presidente do Peixe, José Carlos Peres, já deixou claro que gostaria do retorno do atleta ao clube que o formou. Mas a situação esfriou de lá para cá, principalmente com a chegada do técnico Jorge Sampaoli, com quem o meia não teve fácil relação no período em que foi treinado por ele no Sevilla.





A família de Ganso, que gostava muito da vida em Sevilla, não se adaptou a Amiens e vê com bons olhos um retorno ao Brasil neste momento. Assim como o próprio jogador. Ele chegou à França em setembro e fez 13 jogos na temporada europeia, mas apenas seis como titular e não balançou as redes.





