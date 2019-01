Sharks goleiam Lightning e acabam sequência de vitórias de Tampa Bay

Neste sábado (05), o San Jose Sharks enfrentou o forte e quente time do Tampa Bay Lightning no SAP Center em San Jose, e saíram com uma grande vitória por 5 a 2 contra uma equipe que havia vencido os últimos sete jogos e feito ponto nos últimos 16. Eles contaram com uma decisiva contribuição de Evander Kane, que fez dois gols, e Brent Burns, que anotou três assistências.





Fora do esperado para uma partida envolvendo duas equipes muito rápidas, o confronto começou muito truncado, com poucas chances de gols. O primeiro tento só sairia na metade do primeiro período, quando, numa falha defensiva do Lightning, Logan Couture apareceu livre do lado esquerdo para receber o passe de Timo Meier e marcar. Pouco depois, o forecheck pesado dos Sharks deu resultado depois de conseguir forçar um turnover na zona ofensiva e Burns pegar no lado direito e jogar o disco para o meio, onde Joe Pavelski esperava para marcar.









Melhores na primeira parte, o Lightning só conseguiria produzir alguma coisa no final, quando Steven Stamkos fez boa jogada pelo meio e deu para a passagem de Victor Hedman chutar e diminuir.





Os Sharks conseguiram impor melhor o seu jogo no segundo período, quando Kane começou a aparecer. Nos primeiros cinco minutos, os Sharks tiveram um power play e, numa boa jogada trabalhada entre Erik Karlsson e Burns, o disco chegou em Kane, que chutou muito bem no alto do goleiro Andrei Vasilevskiy e aumentou a vantagem. Não demorou muito para as coisas voltarem como estavam quando Mathieu Joseph partiu em velocidade e deu um bom passe para Mikhail Sergachev, deixando o Lightning vivo na partida.





Kane voltaria a fazer um belo gol no começo da última parte, quando recebeu um passe longo de Brenden Dillon e partiu sozinho pela esquerda, chutando forte e batendo Vasilevskiy pela segunda vez. Esse foi o gol de número 200 da carreira de Evander, somando Buffalo Sabres e Sharks.





Burns faria sua terceira assistência seis minutos depois, jogando o disco para o meio onde estava Meier, que tentou chutar e não conseguiu, mas caiu certo para Lukas Radil marcar o último gol e dar números finais para a partida.





Os Sharks continuam em casa, dessa vez para uma rivalidade muito forte contra o Los Angeles Kings na próxima segunda-feira (07), enquanto o Lightning volta para a Amalie Arena para enfrentar o Columbus Blue Jackets na terça-feira (08).





