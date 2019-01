Sob forte calor, Botafogo empata com São Bento na primeira rodada do Paulistão

(Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)

Botafogo e São Bento estrearam com empate em 1 a 1 na série A1 do Campeonato Paulista de 2019. Com um calor de mais de 30º graus em Ribeirão Preto, as equipes fizeram um jogo morno e com poucas oportunidades. Rafael Costa abriu o placar para o Fogão, enquanto Alecsandro empatou para o time de Sorocaba.





Na próxima rodada, o Botafogo visita o Palmeiras enquanto o São Bento joga em casa contra o Santos.





O Jogo





O primeiro tempo foi pouco movimentado pelos dois lados. Mesmo jogando em casa, o Botafogo buscava os contra-ataques enquanto o São Bento prendia a bola. Pimentinha trouxe mais perigo para o gol dos visitantes, mas nada da bola entrar. O Pantera abusou nos lances de cruzamento, mas a redonda chegava com pouca efetividade.





No segundo tempo, a história foi outra e o Botafogo chegou com mais perigo. Logo aos quatro minutos, Rafael Costa aproveitou o cruzamento para cabecear para o fundo das redes. A vantagem dos donos da casa durou pouco, pois, aos cinco minutos, o atacante Alecsandro, também de cabeça, empatou a partida após cobrança de escanteio.





O jogo continuou movimentado, mas os jogadores demonstravam cansaço. O Pantera mandou duas bolas na trave, enquanto o São Bento pouco pressionava. Por fim, prevaleceu o empate.