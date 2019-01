Sob olhar de Carille, Corinthians goleia Sinop e se classifica à segunda fase da Copinha

O Corinthians goleou o Sinop-MT por 4 a 1 na noite deste sábado, em Itu, e garantiu classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma rodada de antecedência. Fabrício Oya, Roni, João Celeri e Nathan marcaram para o Timão, enquanto Heitor fez o gol do Sinop. Boa impressão mostrada ao técnico Fábio Carille, que retornou ao Corinthians e busca jovens valores para a equipe principal.





A vitória levou o Corinthians a seis pontos, na liderança do Grupo 17, mesmo número do Ituano, mas levando vantagem nos gols marcados. As duas equipes estão classificadas para a próxima fase e apenas decidem posições na chave na próxima rodada. O Sinop, assim como o Capital-TO, está eliminado.





O Corinthians dominou por completo a primeira etapa da partida. Fabrício Oya, artilheiro do time na competição, abriu o placar com um golaço de longa distância. Roni, um dos melhores jogadores da partida, ampliou o placar para o Timão aos 27 minutos. Mas o lance mais curioso do primeiro tempo aconteceu no gol do Sinop. Veja no vídeo abaixo.





João Celeri, aos 18 da segunda etapa, ampliou para 3 a 1 o placar. Quatro minutos depois veio o gol da partida. Janderson fez uma linda jogada na grande área, driblou dois marcadores e o goleiro, para então servir Nathan, que só tratou de colocar a bola no fundo das redes. Veja o gol no vídeo abaixo.





Fábio Carille foi a Itu na noite deste sábado com um time forte ao seu lado: Emerson Sheik (novo coordenador de futebol), Vilson Menezes (novo gerente de futebol), Fabinho e Leandro da Silva (auxiliares) e Dênis Lupp (analista de desempenho). O objetivo é aproximar base e profissional, tornando realidade o projeto de integração que o Corinthians tem há anos.





