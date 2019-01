Sport divulga imagem de terceiro uniforme e torcida reclama nas redes sociais

Depois de fazer mistério, o Sport enfim divulgou uma imagem da nova camisa 3, que será utilizada nesta temporada. Com as cores preto e cinza predominando, o uniforme não foi bem aprovado pela torcida nas redes sociais, que encheu a conta do Twitter do clube de reclamações. A nova camisa ainda não tem data para ser utilizada pela equipe profissional.





A nova camisa do Sport é a terceira do clube em parceria com a Under Armour, que veste o Leão desde agosto do ano passado. No primeiro lançamento, apenas a camisa vermelha e preta e a branca foram lançadas.





A camisa é predominantemente preta, com listras cinzas na diagonal e um Leão desenhado em uma das laterais. O uniforme ainda tem a gola vermelha e detalhes amarelos nas mangas.





Globo Esporte