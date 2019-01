Stock Car muda local da primeira prova da temporada e confirma Corrida do Milhão em Interlagos

(Foto: Fernanda Freixosa / Stock Car)









A Stock Car anunciou nesta terça-feira duas importantes notícias para o campeonato de 2019: a mudança do local da abertura da temporada e a definição do circuito que receberá a Corrida do Milhão.





A primeira corrida do campeonato, que celebrará a corrida de número 500 da categoria, seria realizada no circuito de Tarumã, que recebeu a primeira corrida da categoria, há 40 anos. Mas como a pista não oferece as condições ideais de segurança para receber a Stock Car, a organização optou pela pista do Velopark, mantendo no estado do Rio Grande do Sul a abertura do campeonato, dia 07 de abril.





Com a inversão de circuitos, a expectativa é que Tarumã receba a Stock Car na décima etapa, em novembro, já com as obras de segurança efetuadas.





A Corrida do Milhão, considerada a mais importante do ano, volta para Interlagos após dois anos. Marcada para dia 25 de agosto, a prova ano passado foi realizada em Goiânia e vencida por Rubens Barrichello. Em 2017, a corrida foi disputada em Curitiba, com vitória de Daniel Serra.





Corrida de duplas ainda é dúvida

Pódio da Corrida de Duplas da Stock Car 2018: Daniel Serra e João Paulo de Oliveira em primeiro, Rubens Barrichello e Filipe Albuquerque em segundo, César Ramos e Kelvin van der Linde em terceiro — Foto: Fernanda Freixosa / Stock Car Pódio da Corrida de Duplas da Stock Car 2018: Daniel Serra e João Paulo de Oliveira em primeiro, Rubens Barrichello e Filipe Albuquerque em segundo, César Ramos e Kelvin van der Linde em terceiro — Foto: Fernanda Freixosa / Stock Car

Uma das dificuldades enfrentadas pela organização do evento é em relação à corrida de duplas, que é realizada desde 2014 e sempre abriu o campeonato. Para este ano, uma novidade é que a prova seria disputada na terceira etapa, em Goiânia. Mas a categoria está enfrentando problemas em conciliar as datas com os pilotos convidados, que correm em diversas categorias do automobilismo mundial.





