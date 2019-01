Time de melhor campanha terá torcida única no estádio em caso de clássico paulista na Copinha

(Foto: Marcos Ribolli)









Caso Corinthians e São Paulo cheguem à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior apenas uma das torcidas poderá ver a partida no Pacaembu, e será aquela do time de melhor campanha.





O regulamento do torneio deste ano prevê o critério pela primeira vez, apesar de a determinação de torcida única nos clássicos paulistas valer desde 2016.





O São Paulo já está na semifinal da competição – na terça-feira, enfrenta o Guarani. O Corinthians joga contra o Grêmio nesta sexta pelas quartas de final. Há a possibilidade de um Majestoso decidir a Copinha.





O artigo 41 do regulamento da Copa São Paulo prevê que "quando houver clássicos entre as equipes do Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, caso ocorra alguma definição do Ministério Público com relação aos mandos, prevalecerá a melhor campanha".





A reportagem tentou contato com o promotor Paulo Castilho, do Juizado do Torcedor de São Paulo, mas ele não atendeu às ligações.





A Polícia Militar, porém, não pretende afrouxar a determinação atual. Se houver clássico na Copinha, será com torcida única:





– Se depender da PM vai valer o que já existe de determinação. Discutimos isso com a FPF e vai valer o time de melhor campanha – afirmou o Major Ricardo Xavier da Silva, do 2º Batalhão de Choque.





Por enquanto, o Corinthians tem quatro vitórias e dois empates. O São Paulo, com um jogo a mais, tem cinco vitórias e dois empates.





Globo Esporte