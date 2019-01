Tottenham vence o Chelsea por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa

(Foto: Andrew Couldridge/Reuters)









Um gol de Harry Kane, convertendo pênalti marcado com auxílio do VAR, garantiu ao Tottenham a vantagem mínima sobre o Chelsea no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Com a vitória por 1 a 0, os Spurs terão a vantagem do empate na volta, dia 21, em Stamford Bridge. Kane sofreu o pênalti, em falta cometida pelo goleiro Kepa, mas a arbitragem só confirmou a penalidade depois de consultar o assistente de vídeo - que não atua no Campeonato Inglês nesta temporada. A dúvida não era a falta, e sim a posição de Kane no lançamento. Confirmada a posição legal, o camisa 10 bateu rasteiro, no canto direito, e fez o gol do jogo, aos 25 minutos do primeiro tempo.





Os dois times voltam a campo no fim de semana pelo Campeonato Inglês. No sábado, o Chelsea, quarto colocado, com 44 pontos, recebe Newcastle. Domingo, também em casa, o Tottenham, terceiro com 48, enfrenta o Manchester United. Confira a tabela completa do Inglês.





Com o gol no jogo desta terça, Harry Kane se tornou o quarto maior artilheiro do Tottenham, com 160 gols, atrás apenas de Jimmy Greaves (266 gols), Bobby Smith (208) e Martin Chivers (174). O ex-jogador galês Cliff Jones, ultrapassado pelo camisa 10 e agora quinto artilheiro do clube, elogiou Kane nas redes sociais: "Parabéns, Harry Kane alcançar o quarto lugar entre os artilheiros do Tottenham. Eu joguei com os três maiores goleadores da história do nosso clbue e acredito que ele pode ultrapassá-los e ser o número 1", escreveu Jones.





A etapa final foi dominada pelo Chelsea, que pressionou até o apito final. Só que faltou precisão na hora de concluir os ataques. Foram 17 conclusões ao gol de Gazzaniga, que substituiu o goleiro titular Lloris, poupado no banco. No entanto, apenas cinco chutes do Chelsea tiveram a direção correta, e quase nenhum levou realmente perigo.





A outra semifinal da Copa da Liga Inglesa começa nesta quarta-feira, com o jogo de ida entre Manchester City e o modesto Burton Albion, da terceira divisão. A bola rola às 17h45 (horário de Brasília), no Etihad Stadium, e o GloboEsporte.com transmite em tempo real.





