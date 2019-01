Travou: negociação entre Flamengo e Diego esfria por renovação de contrato

(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)









Travou. A negociação entre Flamengo e Diego para renovação de contrato esfriou nos últimos dias, e pessoas ligadas ao meia já enxergam a situação com pessimismo. Clube e jogador até chegaram a um consenso quanto ao tempo do novo vínculo para ser de 18 meses. Porém, o Rubro-Negro ofereceu as mesmas condições do atual compromisso, que termina no fim de julho, e não concordou com a contraproposta que envolve aumento salarial e luvas.





Aos 34 anos, Diego já pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de fevereiro e tem em mãos uma proposta sedutora do futebol dos Estados Unidos. O GloboEsporte.com apurou que o Orlando City, um dos clubes mais ricos da MLS, apresentou um projeto robusto que fez o meia balançar. A ideia é que ele vire um novo Kaká, craque que se aposentou no clube em 2017. Porém, o camisa 10 acha que ainda tem mais dois anos para queimar no Brasil.





Diego e seus representantes já expressaram mais de uma vez que a renovação é prioridade. O Flamengo, por sua vez, entende que o jogador é peça importante no plantel, mas não pretende "esticar a corda", uma vez que o meia tem um dos maiores salários do elenco e vai completar 34 anos em fevereiro. Além disso, o clube está em negociações avançadas com Arrascaeta, uruguaio do Cruzeiro que joga na mesma posição do atual camisa 10.





Diego passou por um período de instabilidade no segundo semestre, quando chegou a perder a posição com Dorival Júnior. O comportamento profissional do camisa 10 durante o período agradou o Flamengo, o jogador recuperou a titularidade em campo e terminou a temporada em alta. No entanto, após a derrota para o Athletico, revelou propostas e não assegurou a continuidade em 2019, apesar de sempre colocar o Rubro-Negro como prioridade.





– Meu objetivo, se for renovar, não é para ter tranquilidade. Estar no Flamengo é um desafio. Sou muito feliz aqui. Chegará o momento certo. Não tenho motivo para procurar clube. As propostas chegaram, são oficiais e estão na mesa, mas o Flamengo é a prioridade – disse Diego, antes de entrar de férias, no início de dezembro.





Globo Esporte