Trio Salah, Firmino e Mané brilha, e Liverpool vence de virada em jogaço de sete gols

A comemoração de Klopp ao fim do jogo era um sinal de que o Liverpool esperava por dificuldades contra o Crystal Palace, mesmo no Anfield. Não foi fácil, mas os Reds contaram com o talento de seu trio ofensivo para vencer mais uma e ampliar a sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês: 4 a 3, neste sábado, pela 23ª rodada. Salah fez dois, e Firmino e Mané, um cada. Do lado visitante marcaram Townsend, Tomkins e Meyer.





Salah chegou aos 16 gols e lidera a artilharia da Premier League, mas desta vez pode agradecer um pouquinho à defesa do Crystal Palace. No primeiro gol, Van Dijk chutou de longe, a bola desviou, e ninguém apareceu para marcá-lo - um toquinho foi suficiente. No segundo, o goleiro Speroni conseguiu a proeza de espalmar o cruzamento de Milner para trás. O camisa 11 só conferiu antes que a bola ultrapassasse a linha (foto).





O Liverpool subiu para os 60 pontos, contra 53 do Manchester City, que entra em campo neste domingo ao visitar o lanterna Huddersfield Town. Secar será preciso. O Crystal Palace é o 14º, com 22 pontos (veja a classificação atualizada aqui). Na próxima rodada, no dia 30, Liverpool x Leicester e Southampton x Crystal Palace.





Salah chegou à marca de 50 gols na Premier League - e só precisou de 72 jogos. Apenas três jogadores levaram menos tempo para atingir este número. Feito impressionante para o craque egípcio, que não brilhou em sua passagem pelo Chelsea.





Alisson não teve culpa em nenhum dos gols sofridos. O Liverpool finalizou 19 vezes, contra nove do Crystal Palace. As três que foram no alvo do brasileiro viraram gol. Os Reds ainda tiveram 70% de posse de bola, o que corrobora com o volume de jogo, mas a sensação foi a de que havia o risco de tropeço não fossem as trapalhadas do time londrino.





Globo Esporte