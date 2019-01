Vasco goleia com show de Tiago Reis e avança na Copinha

O Vasco segue sua caminhada em busca do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em partida disputada na manhã deste sábado, em Taubaté, a equipe de São Januário goleou o Juventude, de Caxias do Sul, por 4 a 0 e se classificou para a terceira fase da competição.O atacante Tiago Reis foi o grande nome do jogo. Ele marcou três gols e deu grande trabalho aos zagueiros da equipe gaúcha. Na próxima etapa, o Vasco vai enfrentar o vencedor do duelo entre Mantiqueira e Tubarão





O resultado fez justiça ao time carioca que dominou completamente durante os 90 minutos. O Juventude não teve forças para segurar as investidas do adversário mais qualificado e passou a maior parte do tempo na defesa, tentando evitar sofrer uma goleada.





O Vasco começou no ataque e quase abriu o marcador antes do primeiro minuto. João Pedro cruzou da direita e Tiago Reis finalizou para grande defesa do goleiro Deuner. O time carioca seguiu pressionando e criou novo momento de perigo aos 14 minutos em conclusão de Lucas Santos que passou perto da trave defendida pelo goleiro do Juventude.





Aos 20 minutos, o Vasco marcou o primeiro gol. A defesa gaúcha errou na saída de bola e Tiago Reis, bem colocado, bateu para colocar a bola nas redes.





Em desvantagem, o Juventude só chegou na área carioca aos 24 minutos em chute de Ávila, bem defendido por Alexandre. Aos 29, o Vasco ampliou. Tiago Reis tabelou com Lucas Santos e depois aproveitou o rebote do chute de Lucas para empurrar a bola e colocá-la fora do alcance do goleiro da equipe de Caxias do Sul.





Com uma vantagem folgada, o Vasco passou a administrar o resultado tocando a bola para gastar o tempo e tentar aproveitar espaços na defesa adversária. O Sem outra opção, o Juventude se lançou ao ataque, mas não conseguiu chegar na área em condições de marcar.





O segundo tempo recomeçou com o mesmo panorama da etapa inicial. O Vasco pressionava e o Juventude, que voltou com quatro alterações, mal conseguia se defender. Aos três minutos, o Cruz-maltino marcou o terceiro gol, novamente com Tiago Reis que se aproveitou da bola jogada de Lucas Santos pela direita e só teve o trabalho de empurrar para o gol.





O Juventude só voltou a incomodar o adversário aos 18 minutos. Luan bateu falta e Alexandre defendeu com muita dificuldade. O Vasco respondeu aos 22 minutos quando Lucas Santos fez grande jogada individual e rolou para a conclusão de Caio Lopes que mandou para fora. O quarto gol foi marcado aos 36 minutos por Laranjeira que aproveitou o rebote do goleiro Deuner que não conseguiu segurar o chute forte de Lucas Santos.





