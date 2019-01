Vinicius Junior vai bem como titular, mas Real sofre sexta derrota no Espanhol e deixa Bernabéu vaiado

De bom apenas Vinicius Junior. O Real Madrid acumulou mais uma atuação pobre no Campeonato Espanhol e perdeu pela sexta vez (em 18 rodadas!) neste domingo: 2 a 0 para a Real Sociedad, que se impôs no Santiago Bernabéu para somar seus primeiros pontos depois de quatro derrotas seguidas. Willian José marcou de pênalti logo no início e deu a assistência para Ruben Pardo fechar a conta no fim numa noite em que a revelação do Flamengo foi o melhor em campo pelos merengues em sua primeira oportunidade como titular no torneio.





Com Bale e Asensio lesionados, Solari manteve Isco no banco para dar uma chance a Vinicius como titular. E ele não decepcionou: completou seis dribles, criou três chances e finalizou cinco vezes (uma delas quase um golaço em tabela com Benzema) ao longo dos 90 minutos. Além disso, sofreu pênalti claro de Rulli não marcado pelo árbitro José Munuera (e ignorado pelo VAR) quando o placar ainda estava 1 a 0. A tendência é que siga prestigiado, até porque Lucas Vázquez foi expulso aos 15 do segundo tempo e será desfalque diante do Betis.





Quando o momento é ruim tampouco há freguesia que se sustente. Ao vencer no Bernabéu, a Real Sociedad conseguiu acabar com uma seca que durava quase 15 anos - desde maio de 2004. Foram um empate e 10 derrotas neste intervalo. Isso porque os visitantes vinham de quatro derrotas seguidas (agora são o 13º, com 22 pontos) e trocaram de técnico para esta rodada (Alguacil substituiu Asier Garitano). Que fase!





Se Vinicius Junior correspondeu de um lado, Willian José também fez bonito do outro. Ele superou Courtois em pênalti logo aos três minutos (cometido por Casemiro, diga-se) e deu uma linda assistência, na medida para Pardo ampliar em contra-ataque já no fim. O gol perdido nos acréscimos não fez falta.





Globo Esporte