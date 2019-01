Vrana joga bem, Capitals batem Flyers em casa e continuam recuperação

(Foto: Twitter Washington Capitals)









No duelo de opostos da divisão metropolitana, o Washington Capitals confirmou o favoritismo e bateu o Philadelphia Flyers em casa por 5 a 3. Depois de um começo de 2019 com três derrotas seguidas, a equipe de Washington agora conseguiu a segunda vitória em sequência, e tenta desgarrar na liderança da divisão novamente, enquanto os Flyers amargam a lanterna e tem uma streak de oito derrotas seguidas. Jakub Vrana fez uma grande partida, com dois gols e uma assistência em Mike McKenna, o sétimo goleiro titular de Philly na temporada, empatando o recorde na história da NHL.





Como é normal em uma rivalidade de divisão, a partida começou muito rápida, e os Caps logo saíram na frente. Ainda nos cinco minutos iniciais, Vrana partiu em velocidade pela esquerda, vencendo o defensor e dando um passe para Tom Wilson do outro lado, só tendo o trabalho de colocar para o gol. Os Flyers dominaram o período desde esse gol, e conseguiram o empate logo depois, quando Michal Kempny errou e o disco ficou com Oskar Lindblom, liberando para Jakub Voracek soltar a pancada de primeira e empatar. Pheonix Copley ainda fez uma boa defesa no próprio Voracek para salvar Washington.





Os Capitals melhoraram no segundo período e equilibraram a partida, mas acabaram sendo mais eficientes na frente do gol. Lars Eller recebeu na linha azul e chutou despretensiosamente, mas acabou sendo desviado por T.J. Oshie para desempatar o confronto. O gol mais bonito dos Caps na noite ficou por conta de Vrana dois minutos depois, que conseguiu roubar o disco na zona neutra e usou toda a sua velocidade para partir sozinho e colocar sem chances para McKenna.





Vrana ainda apareceria novamente quatro minutos depois, quando, no power play, Tyler Boyd passou para ele na boca do gol, e tentou um passe do outro lado, mas o disco acabou batendo em McKenna e entrando, aumentando a vantagem dos Caps.





Os Flyers voltaram melhores na etapa final e ameaçaram uma reação, mas paravam em Copley, que acabou com 37 defesas na partida. Philly só conseguiu passar pelo goleiro nos cinco minutos finais, quando Wayne Simmonds recebeu o passe de Voracek no meio e colocou para dentro com força. Claude Giroux fez mais um nos segundos finais, mas Oshie fechou o placar com um gol no empty net.





Os Capitals voltam ao gelo na quinta-feira (10) em Boston para enfrentar o Boston Bruins, enquanto os Flyers voltam para casa para enfrentar o Dallas Stars também na quinta.





