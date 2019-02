4 eventos na Ilha da Madeira para quem adora esportes

Se você gosta de esportes e quer se desafiar em novos cenários, a Ilha da Madeira é o lugar certo. Este encantador destino português em meio ao oceano Atlântico é famoso por suas paisagens de tirar o fôlego, que vão desde seu belíssimo litoral até as impressionantes montanhas, passando pela verdejante floresta Laurissilva, única no mundo.





Aproveitando a convivência permanente entre oceano, montanha, natureza e vistas de tirar o fôlego, o destino criou o conceito Madeira Ocean Trails (MOT), divulgando um conjunto de trilhas com paisagens únicas que permitem a prática de várias atividades.





A ilha já está se preparando para diversos eventos esportivos que serão realizados nestas trilhas ao longo deste ano, e os atletas podem aproveitar para testar suas habilidades, desfrutar da natureza madeirense e ainda conhecer um pouco deste local incrível. Confira quatro eventos esportivos que acontecerão por lá em 2019.





Madeira Island Ultra Trail – MIUT





Esta prova de corrida de montanha passa pelos cumes mais altos da Ilha da Madeira e está marcada para o dia 27 de abril. Partindo da cidade de Porto Moniz, os preparados atletas devem percorrer 115 quilômetros com muitos desníveis até Machico, praticamente de uma ponta a outra da ilha. Há também percursos com 16, 42 e 85 quilômetros.





Enduro World Series





Entre 7 e 12 de maio, a Madeira sediará a terceira etapa do campeonato de mountain biking Enduro World Series. A competição em si acontece no dia 11, quando os atletas poderão explorar as trilhas do destino, desfrutando das paisagens inesquecíveis. Nos demais dias haverá eventos de surfe e stand-up paddle, sessões de cinema, shows e festas.





Ultra Skymarathon Madeira





Apenas para os mais aventureiros, este evento de skyrunning, um tipo de corrida de montanha, tem como palco a pitoresca cidade de Santana e seus arredores. É a única etapa do calendário da Skyrunner® World Series que acontece em território português. As quatro corridas, marcadas para os dias 31 de maio e 1º de junho, têm 4,8, 13, 21 e 55 quilômetros.





Trans Madeira





Outra competição de mountain biking, a Trans Madeira é uma verdadeira aventura com cinco dias de corrida e mais de 200 quilômetros cobertos nos quatro cantos da ilha, em diferentes terrenos e trilhas únicas. Ano passado, ciclistas de 26 nacionalidades participaram do evento, que em 2019 será realizado de 4 a 8 de junho.