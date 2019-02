À espera da alta, pai de Cauan diz que filho reage bem em hospital e descarta trauma psicológico

Dos três atletas da base do Flamengo feridos no incêndio que matou 10 garotos na última sexta-feira, no Ninho do Urubu, Cauan Emanuel, de 14 anos, é o que tem melhor recuperação. John Emanuel, pai do jovem, esteve no hospital na manhã desta segunda-feira e passou aos jornalistas que a expectativa pela alta do filho é grande.





No domingo, o boletim médico divulgado informou que "o menino está bem clinicamente e respira sem ajuda de oxigênio". Cauan deixou o CTI e foi para um quarto.





- Está com a respiração boa, fala normal, se alimentando bem. Está feliz por estar no quarto. O coração de pai está feliz por estar fora total de perigo. Agora é esperar as decisões médicas. Esperamos que seja avaliação positiva e ele saia em breve - disse Jhon Emanuel.





Cauan está em um hospital particular na Barra da Tijuca. É o mesmo local onde está Francisco Dyogo, de 15 anos, que ainda está na CTI. O estado mais grave é de Jonatha, 15 anos, que teve 35% do corpo queimado e está no hospital Pedro II.





John Emanuel disse que Cauan reage, até o momento, bem à tragédia, sem maiores traumas.





- Trauma psicológico não. Está reagindo bem. Vê o noticiário mas não tem questão emocional forte. Diz que lamenta a perda dos amigos. Psicologicamente conversa normal, tem emoções controladas - disse o pai.





Globo Esporte