Alfinetadas: Botafogo-SP corre atrás para corrigir pontaria do ataque

Marlon Freitas concede entrevista coletiva (Foto: Reprodução/TV Botafogo)

Nas últimas semanas, o Botafogo-SP correu contra o tempo para reforçar o seu ataque, um dos piores da série A1 do Campeonato Paulista. Com a chegada do técnico Roberto Cavalo, a diretoria já se mexeu para confirmar dois atacantes: Erick Luís, indicado pelo treinador, e Bruno José, revelado pelo Internacional.





Essas duas contratações mostram claramente o “desespero” do time por gols. Confira o desempenho da equipe até aqui no Paulista:





Botafogo 1x1 São Bento (casa)

Botafogo 0x1 Palmeiras (fora)

Botafogo 1x2 Ferroviária (casa)

Botafogo 0x1 Novorizontino (fora)

Botafogo 3x0 São Caetano (casa)

Botafogo 0x2 Guarani (fora)

Botafogo 1x3 Red Bull (fora)

Botafogo 0x1 Corinthians (casa)





Em oito rodadas, a equipe fez seis gols e levou 11, um saldo de -5. Nem o fator casa está ajudando, pois em quatro jogos em casa, apenas uma vitória, um empate e duas derrotas.





Com isso, a necessidade de um atacante matador e com a pontaria calibrada foi necessária nesta reta final. E a disputa vai ser dura para escapar do rebaixamento, confira:





04/03 – Botafogo x Ponte Preta (fora)

08/03 – Botafogo x Bragantino (casa)

17/03 – Botafogo x Mirassol (fora)

20/03 – Botafogo x Santos (casa)





A equipe depende apenas de si. Agora é o momento de jogar tudo e vencer. Ou a expectativa de ano bom na série B do Brasileiro e Arena nova vão por água abaixo.