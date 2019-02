Alfinetadas: Já passou da hora do Corinthians encontrar o “time ideal”

O que a vitória no clássico contra o São Paulo trouxe de tranquilidade, o jogo contra o Avenida-RS tratou de desmontar tudo. Com sufoco, o Corinthians venceu o time gaúcho por 4 a 2, de virada, após sair perdendo por 2 a 0.





Na análise que faço do jogo, aponto três principais problemas no elenco alvinegro. O primeiro é a defesa, montada por Manoel e Henrique, que não estão se entendendo. O entrosamento ainda não aconteceu e, por muitas vezes, o Timão leva gols de bola parada. Complicado para dois caras que tem uma estatura boa para zagueiros.





O segundo problema é a reposição defensiva. O Corinthians demora muito para voltar para a defesa quando perde a bola, o que deixa os adversários livres para contra-atacar. Isso foi nítido no segundo gol do Avenida e em alguns momentos do segundo tempo. Falta se organizar melhor e fazer uma marcação mais em cima, principalmente no meio de campo.





O terceiro problema é o ataque. Muitos gols são desperdiçados e poucas chances aproveitadas. É necessário melhorar a pontaria, e, claro, segurar as pontas na defesa. Não adianta fazer gols e também receber muitos gols. É nítido na frase do técnico Fábio Carille que o Corinthians precisa “parar de tomar gols o quanto antes”.