Alojamento do Bangu pega fogo e deixa três pessoas feridas no Rio

Poucos dias depois da tragédia no alojamento do Flamengo, no Ninho do Urubu, mais um alojamento no Rio de Janeiro pegou fogo, agora nesta segunda-feira (11). Desta vez foi o alojamento da Aeronáutica que recebe o time do Bangu. Felizmente, neste caso, apenas três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da cidade.





De acordo com informações do Globo Esporte, dois jogadores descansavam no CDA (Comissão de Desportos da Aeronáutica), localizado em Campo dos Afonsos, Zona Oeste da cidade, quando o quarto começou a pegar fogo. Dois jogadores e um soldado, que não tiveram os nomes revelados, ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital da Aeronáutica.





O clube informou que ambos os jogadores estão bem, mas um dos atletas foi encaminhado para o CTI por precaução por ter inalado muita fumaça. Todos os outros atletas que estavam no local no momento do fogo passaram por exames, mas já foram liberados. As causas do incêndio serão investigadas pela Aeronáutica.





A estrutura do CDA vem sendo usada pelo Bangu neste ano. Disputando a elite do Campeonato Carioca, o clube da Zona Oeste quase se classificou para a semifinal da Taça Guanabara, perdendo a vaga para o Resende.