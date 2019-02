Apesar de garantia de Raí, derrota do São Paulo na Libertadores pressiona técnico André Jardine

(Foto: DIEGO LIMA / AFP)









André Jardine está pressionado no cargo de técnico do São Paulo. A derrota por 2 a 0 para o Talleres na primeira decisão do ano é um golpe duro para o treinador, ainda que ele publicamente tenha sido garantido no cargo pelo executivo de futebol Raí.





Ao ser questionado se Jardine poderia cair antes do próximo jogo, quarta-feira (13), no Morumbi, Raí respondeu:





– Não, não. No que depender de mim (sobre Jardine ser demitido antes do segundo jogo)... Obviamente que tenho a convicção quando escolhi. Falei: é o começo, é o primeiro jogo da Libertadores. Acreditando na reviravolta e no trabalho do Jardine.





Vale lembrar o que disse Raí sobre a situação de Diego Aguirre em novembro de 2018, após um empate por 1 a 1 contra o Corinthians, no qual o São Paulo teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo.





– A gente não vai avaliar o Aguirre por um jogo ou alguns jogos apenas. Vai ser por toda a temporada, desde que ele chegou até o final da temporada. A gente vai fazer isso com calma – afirmou Raí, num sábado.





Um dia depois, Aguirre acabou sendo demitido.





Expectativa era outra





O desempenho do São Paulo neste começo de 2019 está abaixo do esperado pela diretoria, assim como alguns dos resultados. A expectativa era por um futebol melhor do time, reforçado por sete contratações.





Nos bastidores, o rendimento do São Paulo é duramente criticado. A avaliação sobre Jardine é de que o treinador está ameaçado.





Ao ser perguntado sobre se o duelo de volta, quarta-feira, no Morumbi, poderia representar um divisor de águas em seu futuro no São Paulo, Jardine comentou:





– Quarta-feira é um jogo decisivo para o São Paulo e para as pretensões que todos têm. A Libertadores é uma grande prioridade do clube, do grupo, da direção, meu, da torcida. Quarta-feira é o dia da gente se mobilizar e entregar tudo o que pode entregar neste momento.





– Time grande é pressão sempre. Não existe um dia sequer que a gente não se pressione para fazer o melhor, buscar os resultados. Sinceramente, a gente convive com pressão, principalmente a interna nossa, que a gente entende ser capaz de entregar ao clube – respondeu, sobre como administrar a pressão durante esta semana.





Para seguir vivo na Libertadores, o São Paulo precisará vencer o Talleres por três gols de diferença ou bater os argentinos pelo mesmo placar de 2 a 0 para levar a decisão da vaga aos pênaltis.





