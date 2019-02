Após classificação, Levir cita salários atrasados no Atlético-MG ao comentar ida de Tardelli ao Grêmio

Foi no sufoco. O drama no Independência durou até o apito final do árbitro Patrício Loustau, mas o Atlético-MG conseguiu a vaga para a terceira fase da Libertadores. Depois de abrir 3 a 0 no placar, Galo ficou a um gol de ser eliminado, mas segurou a pressão do Danubio, vencendo por 3 a 2, no Independência, e garantindo a classificação (confira no vídeo acima).





Porém, a confirmação do acerto entre o atacante Diego Tardelli e o Grêmio dividiu as atenções na coletiva do técnico Levir Culpi, depois da partida. O treinador foi questionado sobre o assunto e para dizer se estava satisfeito com o atual elenco do Atlético-MG. Ao comentar sobre o desfecho da negociação, Levir afirmou que prefere manter um bom ambiente e contar com os vencimentos em dia do grupo, ao invés de contratar um grande jogador.





- Todos nós gostaríamos de contar com o Tardelli, é um jogador de alto nível técnico e que encaixaria no time. Mas entre escolher um jogador e deixar todos com problemas de pagamento. O pagamento está atrasado. Você ainda quer trazer um jogador recebendo um milhão (de reais) por mês? Todo mundo gostaria, é um sonho, mas se eu fosse o presidente jamais traria. Tenho outras contas para pagar. O ambiente pode ficar ruim por uma coisas dessas, a carga nele (Tardelli) também seria ruim. Parabéns para quem conseguiu contratar, é um ótimo jogador. Mas a minha opinião é que a diretoria agiu de forma correta - analisou.





Segundo a assessoria do clube, os salários que deveriam ter sido depositados no início de fevereiro ainda não foram pagos. De acordo com o departamento de comunicação do Atlético-MG, os vencimentos serão quitados até a próxima sexta-feira, independentemente dos valores referentes à venda do lateral Emerson, que ainda não foram pagos pelo Bétis, em parceria com o Barcelona.





Vitória sofrida





Após a conquista da vaga diante do Danubio, Levir Culpi destacou as dificuldades da Libertadores e avaliou o jogo em três partes, com o Atlético-MG dominando na primeira, sofrendo na segunda e segurando a classificação no fim.





- Essa é a Libertadores. O Atlético funciona mais ou menos assim. O jogo foi emocionante. Tivemos um inicio fulminante, o meio ruim, que não encaixava, e o final emocionante. Foi emocionante, como são os jogos da Libertadores, mas não precisava ser tanto.





Segundo Levir, o time sofreu bastante, principalmente no meio de campo, quando perdeu a posse de bola e viu o Danubio controlar as ações. Diante disso, o treinador precisou fazer substituições para não ter um jogador expulso por causa dos cartões amarelos (três ao todo). No fim, o técnico do Galo avaliou como justa a classificação do time para a terceira fase da Libertadores.





- Nós perdemos um pouco de força no meio. Nós demoramos para matar o jogo. Não sei se o 3 a 0 inicial tranquilizou demais a gente. Tentamos fazer as substituições, principalmente pelos cartões. Estávamos no eminencia de ter jogador expulso. Não houve um domínio de chances, mas o jogo ficou emocionante. Mais um gol, e a gente caia fora. Nós vencemos com méritos. O time mereceu. Fizemos três golaços e merecíamos até mais.





Globo Esporte