Após derrota para a Bélgica na Copa Davis, capitão do Brasil deixa o comando da equipe

(Foto: Luiz Cândido/CBT









O capitão do Brasil na Copa Davis, João Zwetsch, está fora do comando da equipe para o próximo confronto da equipe, que acontece em setembro, pelo Zonal Americano. O gaúcho pediu afastamento do cargo após a derrota dos brasileiros para a Bélgica por 3 a 1 neste fim de semana pelo classificatório à fase final do torneio, em Uberlândia. Zwetsch assumiu o time em 2010 e obteve nove vitórias em 19 confrontos no período.





A informação foi dada pela Revista Tênis, que entrevistou o presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Rafael Westrupp, na manhã deste domingo. O mandatário confirmou que a decisão partiu do capitão João Zwetsch, que deve priorizar seus trabalhos na Tennis Route, academia que tem, entre outros atletas, o jovem Thiago Wild, campeão do US Open juvenil em 2018.





- Ontem à noite o João veio conversar comigo e deixou o cargo dele à disposição por entender ser o momento de fechamento de um ciclo. Um ciclo de nove anos que foi muito bem sucedido, que aglutinou jogadores, que teve momentos marcantes como a vitória sobre a Espanha, que desenvolveu um clima de muito respeito e parceria dentro da equipe. Já vínhamos conversando sobre este ciclo e ele entendeu que este era o momento de encerramento. O João é um dos melhores treinadores do Brasil e agora terá mais tempo para se dedicar a outros projetos - afirmou Westrupp à Revista Tênis.





O GloboEsporte.com procurou Westrupp e Zwetsch para comentarem a decisão de afastamento do capitão na tarde deste domingo. No entanto, os dois estão em trânsito após deixarem Uberlândia e não responderam à publicação até o momento. No sábado, Westrupp conversou com o GloboEsporte.com logo após o confronto entre Brasil e Bélgica. Na ocasião, o mandatário já tinha deixado em aberto a possibilidade de Zwetsch deixar a equipe, apesar de não querer tomar decisões "de cabeça quente".





- Não é o momento para dizer que sim ou não, que está garantido para setembro ou que não. Ainda não consegui conversar com o João, estou respeitando o momento da equipe também. Cumprimentei todo mundo, mas acho que não é o momento disso. É deixar passar essas primeiras horas do “pós-operatório” e aí depois mais para frente conversar. Eu tenho certeza que não só eu, mas a equipe respeita muito o trabalho do João. Não é justo, seria muito cruel culpar uma única pessoa. Acho que é um conjunto de fatores, tivemos uma sequência de derrotas, três seguidas nesse confronto (...) Acho que não é o João o culpado. Não tem um culpado. O time belga foi melhor que a gente. Não conseguimos fazer o nosso melhor em quadra, mas falar qualquer coisa seria muito precipitado para dizer “o João está mantido” ou não - afirmou no dia anterior.





Com isso, a CBT terá que encontrar um novo capitão para o time brasileiro para a disputa do Zonal Americano, que acontecerá em setembro. O adversário e a sede do confronto ainda não estão definidos e serão decididos em sorteio realizado pela Federação Internacional de Tênis (ITF).





