Após derrota para os Grizzlies, LeBron dá recado ao time: "Se sente pressão, tá no time errado"

O clima não é dos melhores nos bastidores do Los Angeles Lakers. Dois dias após fazer críticas à falta de senso de urgência por parte de alguns jogadores do time, LeBron James voltou a manifestar seu ponto de vista em relação ao que acontece na equipe, que faz temporada muito irregular e corre risco de não ir aos playoffs. Após a derrota dessa segunda-feira para um dos piores times da temporada, o Memphis Grizzlies, LeBron foi perguntado se toda a pressão envolvendo a posição ruim do time na tabela tem sido uma distração. O astro foi duro na resposta.





- Se você ainda permite que essa distração (pressão) tenha efeito na maneira como você joga, você está na franquia errada e deveria jogar a toalha, tipo 'olha, não consigo jogar aqui' - disparou o astro após a frustrante derrota por 110 a 105 para o décimo quarto colocado do Oeste.





Foi a segunda derrota seguida do time, sétima nos últimos dez jogos. Os Lakers ocupam a penosa 11ª posição na Conferência Oeste. As derrotas para Pelicans e Grizzlies são emblemáticas porque trata-se de equipes sem grandes astros em ação, e que não têm grandes aspirações na tabela. A três jogos do San Antonio Spurs, oitavo colocado, o time californiano ainda tem 22 jogos até o fim da temporada regular.





Apesar do momento delicado com a derrota, King James se tornou o único jogador da NBA e estar no top 10 de pontos e assistências da história. Além disso, subiu para 5º na lista de jogadores com mais triplo-duplos na história. São 79 TD's, atrás apenas de Jason Kidd, Russell Westbrook, Magic Johnson e Oscar Robertson.





LeBron James, que já disputou 8 finais consecutivas da NBA, tem no currículo 239 jogos de pós-temporada. Se ficar fora dos playoffs, será a primeira ausência de King James em 13 anos. Apesar da frustração por atuar numa equipe com mais derrotas do que derrotas numa temporada pela primeira vez desde 2004-2005, King James preferiu abraçar o otimismo.





- Vamos ser positivos. Isso, você sabe, começa comigo. Eu só tenho que ficar positivo. Continuar batendo na porta. E hoje senti que se a gente seguir jogando como jogamos hoje à noite, teremos que continuar esse esforço consistente, que nos levará ao limite enquanto dermos esse "gás" - concluiu LeBron.





