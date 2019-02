Após derrota precoce em Acapulco, Nadal critica Kyrgios: "Falta de respeito com o público"

(Foto: Getty Images)









A derrota para Nick Kyrgios (72º do ranking) parece não ter caído bem para Rafael Nadal (2º). Após ser eliminado nas oitavas de final do ATP 500 de Acapulco, o ex-número 1 do mundo fez críticas ao australiano. Em entrevista, ele comentou sobre a reação "exagerada" do adversário ao final do jogo. O duelo durou 3h03min e terminou em 2 sets a 1, parciais 6/3, 6/7 e 7/6 (6).





- Eu não acho que ele é um menino mau, não mesmo. Eu acho que ele é um bom menino, mas falta um pouco de respeito com o público, com o rival e a si mesmo, é o que ele precisa melhorar - disse.





Ao final do jogo, Kyrgios se jogou no chão para comemorar e depois pediu para ouvir o barulho da torcida.





Com o resultado, Nick Kyrgios acumula agora três vitórias em seis duelos contra o Touro Miúra. O australiano enfrentará ainda nesta quinta-feira o suíço Stan Wawrinka (42º) pelas quartas de final do torneio. Além dos ótimos resultados, aos 23 anos, Kyrgios coleciona polêmicas em torneios ATP.





Globo Esporte