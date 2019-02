Após incêndio, Fla-Flu deve ser adiado neste fim de semana

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) emitiu uma nota lamentando o incêndio no Ninho no Urubu e disse que não vê clima para a realização do Fla-Flu neste sábado, no Maracanã, válido pela semifinal da Taça Guanabara.





Uma reunião de emergência deve acontecer ainda nesta manhã de sexta para decidir sobre o adiamento da partida. Inicialmente, a partida está marcada para às 19h deste sábado no Rio.





Confira a nota:





A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta a tragédia ocorrida no CT do Flamengo e se solidariza com as famílias. A Ferj informa que não vê clima para a realização do Fla-Flu, neste sábado, no Maracanã, e está convocando, para reunião de emergência agora pela manhã, Fluminense, Flamengo e a TV detentora dos direitos do Campeonato Carioca para decidir sobre o caso.





A CBF também se manifestou e prestou solidariedade as famílias.