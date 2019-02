Após nova derrota, Léo Condé não é mais técnico do Botafogo-SP

Em mais uma derrota no Campeonato Paulista, agora por 3 a 1 para o Red Bull Brasil, o Botafogo-SP definiu a demissão do técnico Léo Condé após o revés desta sexta-feira (15), no Estádio Moisés Lucarelli. O tricolor luta contra o rebaixamento na série A1, restando cinco rodadas para o final da primeira fase.





As primeiras informações foram divulgadas pela TV Thathi e confirmadas pelo Blog do Esporte. O vice-presidente do clube, Octávio Vallini Junior, concedeu entrevista para a emissora ribeirão-pretana confirmando que uma conversa definitiva com o treinador junto ao presidente Gerson Engracia e os diretores Léo Franco e Gustavo Vieira ainda em Campinas concretizou a demissão.





Vallini foi questionado sobre a chegada do novo treinador, mas disse que ainda não houve contatos. Ele citou que a equipe precisa de uma "mexida" para essa reta final do Paulista e por isso optaram pela demissão de Condé.





O próximo jogo do Botafogo é dia 24 de fevereiro, às 19h, contra o Corinthians, no Estádio Santa Cruz.