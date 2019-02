Athletico é multado, e presidente suspenso por um ano por Atletiba de torcida única

(Foto: Albari Rosa/Gazeta do Povo)









O Athletico foi considerado culpado por desrespeitar as decisões do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR), na implantação da torcida única, no Atletiba válido pela quarta rodada do Paranaense. A decisão foi da 1ª comissão disciplinar do TJD-PR, nesta segunda-feira. As duas partes - procuradoria e Athletico - podem recorrer.





O clube foi considerado culpado em quatro denúncias da procuradoria do TJD-PR, que somam R$ 200 mil em multa. O presidente do Athletico, Luis Salim Emed, também foi julgado e culpado nas mesmas quatro denúncias, que somadas, representam 360 dias de suspensão de todas as suas funções.





A procuradoria do TJD-PR promete entrar com um recurso contra a decisão e pede aumento das penas. No julgamento, o Athletico teve reduzida de R$ 100 mil para R$ 50 mil a multa pelos descumprimentos. No caso da suspensão do presidente, a pena pedida também foi de R$ 100 mil, que acabou convertida em suspensão de 90 dias em cada uma delas. O Athletico não comenta a decisão.





O Athletico foi considerado culpado por descumprir a decisão em liminar do TJD-PR em disponibilizar carga de 10% dos ingressos para torcida visitante, não oferecer cinco pontos de venda para torcedores do Coritiba, não oferecer setor visitante na Arena da Baixada e proibir torcedores de usar verde ou roupas relacionadas ao time adversário. As denúncias para Salim Emed foram as mesmas.





A decisão do TJD-PR absolveu o Athletico de outras quatro denúncias apresentadas pelo Coritiba. As denúncias e os pedidos são exatamente os mesmos da procuradoria. A reportagem do GloboEsporte.com não conseguiu localizar o presidente da comissão disciplinar, Rodrigo Fedatto.





Globo Esporte