Atlético de Madrid questiona pênaltis e gol anulado em derrota para o Real Madrid

Um emoticon e três imagens valem mais do que muitas reclamações. O Atlético de Madrid fechou o dia da derrota para o Real Madrid por 3 a 1, em casa, no sábado passado, com um post que questiona três lances decisivos: o pênalti marcado em Vinicius Junior, a falta de Casemiro não marcada dentro da área e o gol anulado de Morata. Em todos, o VAR foi acionado, mas não corrigiu a marcação da arbitragem. O juiz tampouco foi à beira do campo para checar os lances, apenas concordou com a ratificação do auxiliar de vídeo.





De acordo com a reivindicação dos colchoneros, a falta sobre o atacante brasileiro teria sido fora da área. O pênalti foi marcado aos 39 minutos de jogo, quando o placar estava empatado por 1 a 1.





Os outros dois lances foram no segundo tempo. O gol anulado de Morata saiu aos oito minutos, mas foi marcado impedimento. Na imagem postada pelo Atlético de Madrid, o ombro do último defensor do Real Madrid antes do goleiro Courtois estaria na mesma linha do atacante colchonero.





A terceira reclamação foi por um outro lance envolvendo Morata. Aos 21 minutos, o atacante caiu na disputa de bola com Casemiro na área, depois de desvio de Giménez em cobrança de falta. Apesar de muita reclamação dos jogadores do Atlético de Madrid, o árbitro esperou o VAR para confirmar que não tinha sido pênalti.





Globo Esporte