Barcelona vence no Equador, mas Defensor avança para encarar o Atlético-MG

(Foto: Marcos Pin / EFE)









Após passar pelo Danubio de forma dramática, o Atlético-MG terá outra equipe uruguaia pela frente na Libertadores. Apesar da vitória do Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 no Equador, nesta terça-feira, o Defensor levou a melhor por conta do placar agregado e avançou de fase. O time uruguaio perdeu sete e venceu duas de suas últimas nove partidas.





O time uruguaio ganhou os pontos na partida de ida, no Luiz Franzini, por conta de uma escalação irregular de de Sebastián Pérez por parte dos equatorianos, e a Conmebol decretou a vitória por 3 a 0 (apesar de o Defensor ter sido derrotado por 2 a 1 em campo).





Matias Oyola fez o gol da vitória equatoriana aos 40 minutos do primeiro tempo e, apesar de uma tentativa de pressão nos minutos finais, o Barcelona nunca ficou perto da classificação. Afinal, precisava das vitória por 3 a 0 para levar para os pênaltis, mas pouco criou chances de fato para isso.





Mais cedo, o Atlético-MG chegou a abrir 3 a 0 sobre o Danubio ainda no primeiro tempo, no Independência. Porém, o time sofreu um gol no fim da etapa, foi o começo do drama. O Galo caiu de rendimento no segundo tempo, e o Danubio foi para o ataque e chegou ao segundo gol.





Globo Esporte