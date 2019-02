Belarus e Letônia firmam parceria para Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo em 2021

(Foto: Getty Images)

As Federações de Hóquei no Gelo da Letônia e de Belarus assinaram um acordo para promover o Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo em 2021, que será realizado em ambos os países.





O acordo foi assinado entre o presidente da Federação Bielorrusa de Hóquei no Gelo (FHB), Gennady Savilov, e pelo presidente da Federação de Hóquei no Gelo da Letônia (LHF), Aigars Kalvitis. Os papeis do acordo mostram o orçamento do torneio, responsabilidades de cada federação e a estratégia de marketing do evento. As capitais dos países, Minsk e Riga, foram escolhidas como anfitriãs.





Em vídeo conferência para a imprensa na capital da Letônia, o secretário-geral da LHF, Viesturs Koziols, disse que o slogan do evento será “Paixão, sem fronteiras”. "Isso reflete as relações entre os dois países", disse ele. "Nos últimos meses temos trabalhado em estreita colaboração com nossos colegas bielorrussos e nos movemos de forma sincronizada”, disse.





O vice-presidente da FHB, Sergei Goncharov, revelou que espera quebrar um recorde de público no evento. "Em 2014, o Campeonato Mundial, em que Minsk sediou, tornou-se o melhor em participação de público na história", disse Goncharov. "Mais de 640.000 torcedores visitaram os jogos em Minsk-Arena e Chizhovka Arena, e como Riga tem a Chizhovka Arena, o recorde pode cair”.





A maior média de público da modalidade foi na Copa do Mundo de 2015 em Praga e Ostrava, no total de 11.589 torcedores. A promessa é dobrar esse número.





O evento está programado para acontecer entre os dias 7 e 23 de maio de 2021, com as semifinais e a final disputada em Minsk.