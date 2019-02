Boselli desencanta e dá vitória ao Corinthians sobre o Botafogo-SP

Mauro Boselli, enfim, fez seu primeiro gol com a camisa do Corinthians. O argentino foi o responsável pela vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-SP, neste domingo, em Ribeirão Preto, que faz o Timão respirar mais tranquilo no Campeonato Paulista. Boselli contou com a ajuda de Gustagol, artilheiro da equipe no ano e agora garçom – deu um passe de cabeça e viu o companheiro marcar após dividida com o goleiro Rodrigo Viana. Veja abaixo os melhores momentos da partida:





A vitória leva o Corinthians aos 13 pontos, na liderança do Grupo C do Paulistão. O Botafogo, por sua vez, é o lanterna do Grupo D, com apenas quatro pontos.





Botafogo-SP e Corinthians fizeram um primeiro tempo de poucas oportunidades. Fora um chute de Marlon Freitas que exigiu grande defesa de Cássio, nenhum dos dois times teve mais chances claras de gol. A partida, travada na marcação do meio-campo, teve como momento mais tenso a expulsão do zagueiro Plínio, que ao tirar uma bola acertou a sola da chuteira nas costas de Ramiro. O árbitro Raphael Claus deu cartão vermelho direto, para a fúria da torcida. Para o comentarista Sandro Meira Ricci, da Central do Apito, a decisão foi acertada.





Fábio Carille mandou o time ao ataque e lançou Pedrinho na vaga de Júnior Urso. O Corinthians ficou mais criativo e, com o garoto jogando por dentro, como armador, achou espaços na defesa do Botafogo. Depois, a entrada de Gustagol serviu para dar maior presença de área à equipe. Deu certo aos 37 minutos, quando Pedrinho lançou Gustagol, que deu passe de cabeça para Boselli marcar.





O Corinthians volta a campo para enfrentar o São Bento, sábado, às 16h30 (de Brasília), em Sorocaba. O Botafogo só joga em 4 de março, uma segunda-feira, contra a Ponte Preta, em Campinas. Os dois jogos são válidos pela nona rodada do Campeonato Paulista.





Globo Esporte